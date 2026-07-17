Selvaggia Lucarelli ha terminato le riprese dell’Isola dei Famosi nelle Filippine. Dopo diverse settimane trascorse sul set, ha condiviso un post in cui si è detta commossa e ha salutato il paese, lasciando intendere che l’esperienza è stata significativa. La giornalista ha accompagnato il messaggio con parole dolci, senza fornire dettagli specifici sul contenuto delle riprese o sulle emozioni vissute.

Si è conclusa un’esperienza intensa e ricca di emozioni per Selvaggia Lucarelli. Dopo settimane trascorse nelle Filippine per la realizzazione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la giornalista e conduttrice ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamento, ripercorrendo il lavoro svolto dietro le quinte e dedicando un pensiero a tutte le persone che hanno condiviso con lei questa avventura. Selvaggia Lucarelli saluta le Filippine e dedica un post a L’Isola dei Famosi. Con un carosello di immagini pubblicato su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha salutato le Filippine al termine delle registrazioni del reality di Canale 5. Nel post ha ripercorso i numeri di un’ esperienza durata oltre un mese, ricordando il caldo, il maltempo, le tante persone coinvolte nella produzione e il grande impegno richiesto dal programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli termina le riprese e commuove con un post dolcissimo: così saluta le Filippine

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LIsola dei Famosi, svelato parte del cast di Selvaggia Lucarelli: che noia, sempre i soliti nomi!

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