Tendone dell' Artigianato a Soragna | Ecco chi c' era le immagini

Il Tendone dell’Artigianato a Soragna ha vissuto il suo primo giorno di apertura, attirando numerosi partecipanti. L’evento è stato organizzato dall’associazione Duecento50, con il supporto di FloorYou, e ha visto la partecipazione di diverse persone. Sono state scattate numerose fotografie durante l’evento, mostrando l’afflusso di pubblico e le attività svolte all’interno del tendone.

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