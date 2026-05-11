Tendone dell' Artigianato a Soragna | Ecco chi c' era le immagini

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tendone dell’Artigianato a Soragna ha vissuto il suo primo giorno di apertura, attirando numerosi partecipanti. L’evento è stato organizzato dall’associazione Duecento50, con il supporto di FloorYou, e ha visto la partecipazione di diverse persone. Sono state scattate numerose fotografie durante l’evento, mostrando l’afflusso di pubblico e le attività svolte all’interno del tendone.

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Grande esordio per il Tendone dell’Artigianato, organizzato da Duecento50 con il prezioso contributo di FloorYou. Quattro giornate di festa e divertimento per tutte l’età durante la 47ª edizione della Mostra dell’Artigianato di Soragna, con la presenza di artisti come Gigi l’altro, Max Pezzali.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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