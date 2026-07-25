Imputabilità dei minori UNICEF Italia | Preoccupazione per il disegno di legge serve una valutazione caso per caso
UNICEF Italia esprime preoccupazione per il disegno di legge sull’imputabilità dei minori, in particolare per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il presidente dell’organizzazione sottolinea che la giustizia minorile dovrebbe avere come obiettivo principale l’aspetto educativo, piuttosto che la punizione. Critica la presunzione di imputabilità automatica e chiede una valutazione caso per caso, evidenziando la necessità di mantenere un approccio equilibrato e mirato al recupero.
Il presidente Nicola Graziano critica la presunzione di imputabilità per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni: “La giustizia minorile deve mantenere una finalità educativa e non esclusivamente punitiva”. Richiesti interventi strutturali contro disagio giovanile e povertà educativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
UNICEF Italia esprime “grande preoccupazione per il ddl del Governo” sulla imputabilità di minoriLunedì il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce una presunzione di imputabilità per i minorenni tra i 14 e i 18 anni,...
Imputabilità minori: una proposta di legge di Forza Italia vuole abbassarla a 13 anniUna proposta di legge presentata da Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera mira a ridurre l’età di imputabilità penale a 13 anni.
Temi più discussi: La falsa emergenza dei minori: l’Unicef all’attacco di Meloni; I dubbi dei penalisti: 'Incostituzionali le nuove norme sui minori'; Minori imputabili a 14 anni, scontro sulla nuova legge. I penalisti: incostituzionale; UNICEF * : PRO-MEMORIA: IL DIRITTO AL GIOCO RACCONTATO DAI BAMBINI DI AVERSA, PRESENTATO AL GIFFONI FILM FESTIVAL.
I dubbi dei penalisti: Incostituzionali le nuove norme sui minori L’Unicef preoccupata. Il cappellano del Beccaria: C’è disagio, altro che maranza A un giorno dall’approvazione del decreto anti-maranza, il fronte del dissenso si allarga e si fa più tecnico. Non facebook
LA PRIMA PAGINA DEL DOMANI Piantedosi difende i due poliziotti e attacca Lepore. Minori Imputabili, l'ira dell'Unicef Schiacciato, sangue nei polmoni Fakir vittima di una morte atroce I primi esiti di Tac e autopsia sul corpo del 42enne morto durante un f x.com
I dubbi dei penalisti: 'Incostituzionali le nuove norme sui minori'Critiche trasversali arrivano sulla nuova norma riguardante l'imputabilità dei minori. Dai penalisti all'Unicef, fino a coloro che tutti i giorni cercano di affrontare sul campo il disagio giovanile, ... ansa.it
Credit: Sandro Basili/ OLA NEWS/SIPA / AGFIl disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che introduce una presunzione relativa di imputabilità per i minorenni tra i quattordici e i diciotto anni – modificando l’articolo 98 ... tpi.it