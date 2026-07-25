Imputabilità dei minori UNICEF Italia | Preoccupazione per il disegno di legge serve una valutazione caso per caso

Notizia in breve

UNICEF Italia esprime preoccupazione per il disegno di legge sull’imputabilità dei minori, in particolare per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il presidente dell’organizzazione sottolinea che la giustizia minorile dovrebbe avere come obiettivo principale l’aspetto educativo, piuttosto che la punizione. Critica la presunzione di imputabilità automatica e chiede una valutazione caso per caso, evidenziando la necessità di mantenere un approccio equilibrato e mirato al recupero.