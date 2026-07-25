Imputabilità dei minori UNICEF Italia | Preoccupazione per il disegno di legge serve una valutazione caso per caso

Da orizzontescuola.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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UNICEF Italia esprime preoccupazione per il disegno di legge sull’imputabilità dei minori, in particolare per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il presidente dell’organizzazione sottolinea che la giustizia minorile dovrebbe avere come obiettivo principale l’aspetto educativo, piuttosto che la punizione. Critica la presunzione di imputabilità automatica e chiede una valutazione caso per caso, evidenziando la necessità di mantenere un approccio equilibrato e mirato al recupero.

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Il presidente Nicola Graziano critica la presunzione di imputabilità per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni: “La giustizia minorile deve mantenere una finalità educativa e non esclusivamente punitiva”. Richiesti interventi strutturali contro disagio giovanile e povertà educativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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