Una proposta di legge presentata da Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera mira a ridurre l’età di imputabilità penale a 13 anni. La proposta modifica le soglie attuali, che prevedono un limite superiore più alto, per definire chi può essere processato e ritenuto responsabile di un reato. La discussione riguarda il confine tra minori che possono essere imputati e quelli che non sono considerati penalmente responsabili.

Cambia il confine tra chi è troppo giovane per essere processato e chi deve rispondere davanti alla legge. La questione dell'imputabilità minori torna al centro del dibattito politico: una proposta di legge firmata da Forza Italia è stata incardinata in commissione Giustizia alla Camera. L'obiettivo dichiarato è portare da 14 a 13 anni la soglia oltre la quale un ragazzo può essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni.Imputabilità minori: cosa prevede il testoLa proposta di legge è nota alle cronache come pdl «anti maranza» e porta la prima firma dell'onorevole Marta Fascina. Il testo è breve, appena due articoli, ma il suo peso politico è notevole. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Imputabilità minori: una proposta di legge di Forza Italia vuole abbassarla a 13 anni

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