UNICEF Italia esprime grande preoccupazione per il ddl del Governo sulla imputabilità di minori
Lunedì il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce una presunzione di imputabilità per i minorenni tra i 14 e i 18 anni, modificando l’articolo 98 del Codice penale e l’articolo 9 del decreto. UNICEF Italia ha espresso preoccupazione per questa decisione.
“ Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che introduce una presunzione relativa di imputabilità per i minorenni tra i quattordici e i diciotto anni – modificando l’articolo 98 del Codice penale e l’articolo 9 del d.P.R. 4481998 desta una grande preoccupazione in UNICEF Italia. La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare gli articoli 3 e 40, richiede che ogni provvedimento riguardante i minorenni sia orientato al loro superiore interesse e a un approccio educativo, non punitivo. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, anche nel Commento Generale n.24 del 2019, che costituisce il... 🔗 Leggi su Tpi.it
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