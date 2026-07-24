Lunedì il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce una presunzione di imputabilità per i minorenni tra i 14 e i 18 anni, modificando l’articolo 98 del Codice penale e l’articolo 9 del decreto. UNICEF Italia ha espresso preoccupazione per questa decisione.

“ Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che introduce una presunzione relativa di imputabilità per i minorenni tra i quattordici e i diciotto anni – modificando l’articolo 98 del Codice penale e l’articolo 9 del d.P.R. 4481998 desta una grande preoccupazione in UNICEF Italia. La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare gli articoli 3 e 40, richiede che ogni provvedimento riguardante i minorenni sia orientato al loro superiore interesse e a un approccio educativo, non punitivo. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, anche nel Commento Generale n.24 del 2019, che costituisce il... 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - UNICEF Italia esprime “grande preoccupazione per il ddl del Governo” sulla imputabilità di minori

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