L’UNICEF Italia ha espresso forte preoccupazione riguardo al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio, che riguarda l’imputabilità dei minori. La questione torna al centro del dibattito pubblico, con l'organizzazione che chiede una valutazione caso per caso. La proposta di legge mira a modificare le norme attuali, ma l’ente evidenzia la necessità di un approccio più flessibile e personalizzato nei procedimenti giudiziari riguardanti i minori.

Il tema dell'imputabilità dei minori torna al centro del dibattito dopo il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio. L'UNICEF Italia esprime forte preoccupazione. Il provvedimento introdurrebbe una presunzione di responsabilità penale per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni. Secondo l'organizzazione, la maturità di ogni adolescente andrebbe verificata singolarmente, senza automatismi che ignorino l'età e il percorso di crescita.Che cosa cambia con il nuovo disegno di leggeIl presidente dell'UNICEF Italia, Nicola Graziano, spiega che il testo interviene sull'articolo 98 del Codice penale e sull'articolo 9 del decreto presidenziale 448 del 1988. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Imputabilità dei minori: il pressing dell'UNICEF per una valutazione 'caso per caso'

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