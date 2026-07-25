Un'Associazione Temporanea di Imprese, guidata da IMPREDO, ha vinto il bando per costruire un hotel a cinque stelle nel territorio di Fasano, all’interno dell’ex Relais del Cardinale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso alberghiero di lusso, che occuperà l’area precedentemente destinata alla struttura ricettiva. La firma dell’accordo è avvenuta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di avviare i lavori nei prossimi mesi.

Un'Associazione Temporanea di Imprese guidata da IMPREDO si è aggiudicata un appalto per la realizzazione di un hotel 5 stelle lusso nel territorio di Fasano, all'interno dell'ex Relais del Cardinale. La proprietà dell'iniziativa fa capo a PGIM, fondo d'investimento internazionale, e Re.vo holding immobiliare riconducibile ad alcuni rami della famiglia Benetton, mentre la strutturazione e lo sviluppo dell'iniziativa vedono il coinvolgimento di Dekus, piattaforma di gestione real estate, in qualità di development partner. La gestione alberghiera sarà affidata al gruppo internazionale Rocco Forte Hotels, attivo nel segmento dell'hôtellerie di lusso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - IMPREDO guida il nuovo progetto luxury hospitality a Fasano

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