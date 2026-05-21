Lavanderia Stella | quando la biancheria diventa parte dell’esperienza nella hospitality luxury

In strutture alberghiere di alta gamma, il trattamento della biancheria rappresenta un elemento fondamentale. La lavanderia Stella si occupa di gestire in modo professionale e accurato la pulizia di tessuti e lenzuola, garantendo standard elevati. La cura dei capi e l’utilizzo di tecniche specifiche contribuiscono a mantenere il livello di servizio richiesto in ambienti di lusso. In questo settore, la qualità della gestione della biancheria viene considerata parte integrante dell’esperienza degli ospiti.

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