Lavanderia Stella | quando la biancheria diventa parte dell’esperienza nella hospitality luxury
In strutture alberghiere di alta gamma, il trattamento della biancheria rappresenta un elemento fondamentale. La lavanderia Stella si occupa di gestire in modo professionale e accurato la pulizia di tessuti e lenzuola, garantendo standard elevati. La cura dei capi e l’utilizzo di tecniche specifiche contribuiscono a mantenere il livello di servizio richiesto in ambienti di lusso. In questo settore, la qualità della gestione della biancheria viene considerata parte integrante dell’esperienza degli ospiti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Nelle strutture di fascia alta, la qualità non si percepisce soltanto nell’architettura degli ambienti o nel livello del servizio, ma anche in dettagli che l’ospite vive in modo quasi inconsapevole e che contribuiscono a costruire una sensazione immediata di comfort, ordine e benessere. La consistenza di un accappatoio, il punto di bianco di un lenzuolo, la morbidezza di un asciugamano, la qualità di uno scendiletto o l’eleganza di un tovagliato non rappresentano più semplici dotazioni operative, ma elementi che partecipano in modo diretto alla costruzione dell’esperienza complessiva nella hospitality luxury. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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