Svolta luxury per Villa Burali | sarà il primo hotel 5 stelle nel comune di Arezzo Vi svelo il progetto e chi c' è dietro

Villa Burali, uno dei luoghi più noti di Arezzo, si prepara a diventare il primo hotel a cinque stelle nel territorio comunale. Situata sulla collina di Policiano, la villa risale al Settecento e da sempre è un punto di riferimento per la città. Recentemente, sono stati avviati i lavori di trasformazione in struttura ricettiva di lusso, con l’obiettivo di aprire al pubblico come hotel di alta categoria.

E' uno dei luoghi più affascinati di Arezzo. Dal Settecento si erge sulla collina di Policiano e nel corso del tempo è entrata nel cuore degli aretini. È Villa Burali, dapprima dimora privata poi location da sogno, con piscina e parco da tre ettari, che presto diventerà un hotel 5 stelle. Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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