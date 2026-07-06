La Formula Uno unisce Milano e Monza | sport arte e cultura il Gran premio presentato alla Scala

Per il Gran premio d’Italia 2026, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre all’autodromo di Monza, si è tenuta una presentazione alla Scala di Milano. L’evento ha coinvolto rappresentanti del mondo dello sport, dell’arte e della cultura, con l’obiettivo di celebrare la 97esima edizione della gara. La presentazione ha unito elementi di queste diverse aree in vista della manifestazione.

Milano – Sport, arte e cultura, per celebrare al meglio il Gran premio d'Italia 2026, giunto ormai alla 97esima edizione e che si terrà all'autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre. A ospitare l'evento il Teatro alla Scala di Milano "per un connubio - ha spiegato Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia, organizzatore dell'appuntamento - che non poteva essere migliore: due delle nostre realtà tra le più apprezzate nel mondo insieme nel segno dell'orgoglio nazionale". Confermato il soldout per la gara di domenica, mancano invece pochi posti per il sabato e per il venerdì: "È stata aggiunta una tribuna provvisoria, non era prevista, sarà per un primo momento dedicata ai soci Aci, poi verrà comunque aperta a tutto il pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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