Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Lombardia GaE

Per l’anno scolastico 202627 sono aperti i turni di immissione in ruolo per i docenti sulla piattaforma Istanze online, con la prima fase dedicata alla scelta delle province. In Lombardia è stata avviata la prima convocazione per questa fase, mentre si attende ancora il decreto ministeriale che definirà il contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La procedura riguarda il personale docente e si svolge in più fasi, con aggiornamenti sulla piattaforma ufficiale.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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