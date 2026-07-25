Ilary Blasi e Bastian Muller sposi a settembre? Le ultime indiscrezioni

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno a settembre, secondo alcune indiscrezioni. La conduttrice avrebbe deciso di sposarsi con il compagno, con cui sta da più di tre anni. Attualmente, Blasi sarebbe ufficialmente libera. La notizia non è stata confermata ufficialmente da fonti ufficiali, ma circolano voci sulla data del matrimonio.

Ilary Blasi è pronta a voltare definitivamente pagina e a convolare a nozze con Bastian Muller, al suo fianco da oltre tre anni. Ufficialmente libera dagli impegni di lavoro - l'ultima puntata di Tim Battiti Live, registrata a fine giugno a Trani, andrà in onda su Canale 5 il 30 luglio - la conduttrice di Mediaset è in attesa di finalizzare il divorzio da Francesco Totti prima di giurare amore eterno all'imprenditore tedesco. E c'è già chi ipotizza che il fatidico sì potrebbe essere dietro l'angolo, forse addirittura il prossimo settembre. La data in cui dovranno essere firmate le ultime carte per ufficializzare il divorzio da Totti non è stata ancora resa nota, ma stando a quanto rivelato in queste ore da Dagospia, Ilary Blasi sarebbe certa di poter chiudere quel capitolo della sua vita entro la fine dell'estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Ilary Blasi e Bastian Müller Verso il Matrimonio

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