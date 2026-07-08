Perchè Ilary Blasi rinvia le nozze con Bastian Muller

Ilary Blasi ha annunciato che le nozze con Bastian Muller saranno rinviate fino al completamento del divorzio da Francesco Totti. La conduttrice vive attualmente tra Roma e la Germania, gestendo famiglia e lavoro. La decisione di posticipare il matrimonio deriva dalla volontà di attendere la fine ufficiale del procedimento di separazione. Non sono state fornite date precise per il nuovo appuntamento. La relazione con Muller prosegue senza variazioni pubbliche.

. La conduttrice conferma di vivere con serenità la relazione con Ilary Blasi e Bastian Muller, spiegando che il matrimonio potrà essere organizzato soltanto dopo la conclusione definitiva del divorzio da Francesco Totti, mentre continua a dividersi tra famiglia, lavoro e un rapporto ormai consolidato tra Roma e la Germania. Per Ilary Blasi il desiderio di sposare Bastian Muller è più vivo che mai, ma i tempi non dipendono esclusivamente dalla volontà della coppia. La conduttrice ha spiegato che il progetto delle nozze dovrà necessariamente attendere la conclusione dell’iter di divorzio da Francesco Totti. Soltanto quando quella vicenda sarà definitivamente archiviata sarà possibile fissare una data e dare il via ai preparativi del matrimonio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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