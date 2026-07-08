Ilary Blasi come Diletta Leotta | matrimonio a distanza con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller vivono una relazione a distanza, con la conduttrice che ha scelto di mantenere separati i loro spazi. La coppia non condivide quotidianamente la stessa casa, seguendo un modello già adottato da altre coppie dello spettacolo. La notizia si aggiunge a un quadro in cui alcuni personaggi pubblici optano per questa modalità di convivenza, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del loro rapporto.

C’è un nuovo modo di vivere l’amore, lontano dall’idea tradizionale della coppia che condivide ogni giorno sotto lo stesso tetto. Ilary Blasi è pronta a sceglierlo con convinzione, seguendo una strada che è già stata percorsa da Diletta Leotta e dal marito Loris Karius. Due storie diverse, accomunate da un dettaglio non trascurabile: le due conduttrici hanno trovato l’equilibrio accanto a un compagno tedesco e non vedono nella distanza un ostacolo bensì una risorsa. Mentre il matrimonio con Bastian Müller si avvicina, Ilary ha raccontato come immagina la loro vita da marito e moglie. E la risposta sorprende chi continua a pensare che sposarsi significhi necessariamente condividere la stessa casa quotidianamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

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