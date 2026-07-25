ilaria salis incolpa il messo giudiziario

Ilaria Salis ha dichiarato di non essere presente al momento del licenziamento di due collaboratori, affermando di essere addormentata se c’era. La vicenda riguarda un licenziamento senza giusta causa e il risarcimento di 300.000 euro. La Salis ha anche incolpato il messo giudiziario, senza ulteriori dettagli sulle sue accuse. I leader politici coinvolti hanno espresso imbarazzo per la situazione.

L’altra Salis parla a «Repubblica» sul caso del licenziamento senza giusta causa di 2 collaboratori e il risarcimento da 300.000 euro. Bonelli e Fratoianni imbarazzati Non c’ero, e se c’ero dormivo: Ilaria Salis spiega a Repubblica la sua versione sul triste episodio che l’ha coinvolta. L’eurodeputata di Avs, ricordiamolo, è stata condannata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano a risarcire per 300.000 euro due collaboratori assunti nel 2024 con due contratti in scadenza a luglio 2029, ovvero alla fine del mandato della parlamentare, licenziati solo dopo pochi mesi, a inizio 2025, e senza preavviso. «La sentenza», dice la Salis, «che è di primo grado, non è entrata nel merito, non ha accertato che non ci fosse giusta causa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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