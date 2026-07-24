Ilaria Salis ha dichiarato di non aver ricevuto la notifica della condanna, sostenendo che l'ufficiale giudiziario non le avrebbe consegnato il documento. La donna si trova a dover pagare oltre 300.000 euro a seguito di un giudizio, ma continua a contestare la validità della notifica. In un’intervista, ha espresso la sua posizione, anche se i tentativi di difesa non hanno avuto successo.

E niente non ce la fa proprio ad accettare il verdetto che la costringe a scucire più di 300.000 euro. Ilaria Salis in un'intervista a Repubblica prova a difendersi ma con scarsissimi risultati. Leggere per credere: - "Non mi sono mai arrivate le notifiche", spiega affermando di aver avere saputo del processo dopo la condanna. "La sentenza, che è di primo grado, non è entrata nel merito, non ha accertato che non ci fosse giusta causa - continua Salis -. Tocca al datore di lavoro, in questi casi, presentare le prove. E le prove ci sono, ma io non ho potuto portarle: ero assente perché di quel procedimento e delle udienze non sapevo nulla". "Nelle cause civili sono le controparti a dover notificare l'avvio del procedimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis sconcertante sulla condanna: "L'ufficiale giudiziario non mi ha lasciato la notifica"

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