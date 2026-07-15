ilaria salis vuole nascondere il terrorismo rosso

Un sottosegretario agli Interni parteciperà a un summit sul terrorismo rosso a Washington. La sua presenza ha scatenato polemiche tra i rappresentanti di sinistra, che hanno espresso disagio e critiche. La discussione riguarda l’eventuale coinvolgimento o posizione del governo rispetto a temi legati a gruppi estremisti di sinistra. La questione ha alimentato tensioni tra le forze politiche e i partecipanti all’incontro.

Della serie: le grandi battaglie della sinistra. Sulla presenza di un esponente del governo, il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, al summit sul terrorismo rosso in programma domani a Washington, i progressisti hanno perso la trebisonda. A partire da Ilaria Salis, eurodeputata di Avs: «L’Italietta post-fascista parteciperà al surreale summit “anti-antifa” di Washington, promosso per accreditare la tesi secondo cui l’antifascismo sarebbe una forma di terrorismo. Il governo Meloni si mette sull’attenti e invia alla corte di Trump il sottosegretario agli interni Prisco, offrendo così legittimazione internazionale all’ennesima crociata repressiva e autoritaria contro i movimenti di sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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