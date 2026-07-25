Un video di studenti italiani che mostrano gestacci e insulti nella metro thailandese è diventato virale sui social. Il filmato ha suscitato reazioni di indignazione nel paese asiatico, portando a polemiche pubbliche. La clip ritrae i giovani italiani mentre si comportano in modo provocatorio, attirando l’attenzione degli utenti online e delle autorità locali. La diffusione del video ha alimentato discussioni sulla condotta dei turisti e sul rispetto delle norme di comportamento.

Un video diventato virale sui social con protagonisti alcuni ragazzi e ragazze italiani è diventato un caso in Thailandia, dove ha generato indignazione e polemiche. Tanto che l’ambasciata italiana in Thailandia è dovuta intervenire con un messaggio ufficiale di scuse. Nel video si vedono gestacci e insulti di alcuni ragazzini nella metropolitana di Bangkok nei confronti di una donna che li aveva richiamati chiedendo loro di abbassare la voce. Il video virale degli studenti italiani a Bangkok È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di ragazzi e ragazze italiani, partecipanti a un viaggio-studio in Thailandia, irridere e rispondere maleducatamente a una donna che li aveva richiamati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il video di un gruppo di studenti italiani scatena la polemica in Thailandia, gestacci e insulti nella metro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il video di un gruppo di ragazzi italiani che ha generato una grossa polemica in ThailandiaUn gruppo di ragazzi italiani è stato coinvolto in un episodio in Thailandia, ripreso in un video diventato virale.

Leggi anche: Insulti e gesti osceni contro una signora: «Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese». È polemica su un gruppo di giovani italiani a Bangkok – Il video

Temi più discussi: Bangkok, studenti italiani portano il caos in treno: il video su TikTok fa infuriare i thailandesi. Siete spazzatura; Bangkok, studenti italiani e il caos in metro: il video virale e le scuse dell’ambasciata; Vannacci ottiene la grazia per Roggero, il nuovo video AI del ‘generale romano’; Mondiali, le azzurre conquistano il 5° posto, battuta l'Ucraina.

È diventato virale in Thailandia il video di una discussione tra una donna e un gruppo di studenti italiani minorenni sulla metro di Bangkok. La passeggera aveva chiesto ai ragazzi di abbassare la voce, dicendo: In Thailandia non urliamo. Gli adolescenti han x.com

Il video degli studenti italiani sulla metro di Bangkok in Thailandia scatena la polemica: interviene l'AmbasciataUn gruppo di giovani italiani è finito al centro di una forte controversia in Thailandia dopo la diffusione di un video che li ritrae mentre insultano una passeggera su un treno di Bangkok ... video.corriere.it

Il video di un gruppo di ragazzi italiani che ha generato una grossa polemica in ThailandiaLe loro risposte maleducate a una passeggera che li aveva richiamati hanno provocato molta indignazione, costringendo l'ambasciata a intervenire ... ilpost.it

Come straniero che vuole integrarsi e imparare la lingua il più velocemente possibile, qual è la prima cosa che dovrei smettere di fare? reddit