Tadej Pogacar ha completato una significativa rimonta nella tappa di venerdì del Tour de France, arrivando in cima all’Alpe d’Huez. Lo sloveno, considerato uno dei ciclisti più forti al mondo, ha recuperato posizioni durante la salita su una delle tappe più note della corsa. Il video della sua performance mostra un recupero deciso nel corso della tappa. La frazione si è conclusa con Pogacar che ha dato prova delle sue capacità nella salita.

Lo sloveno Tadej Pogacar, il ciclista più forte al mondo, ha fatto una grande rimonta nella tappa di venerdì del Tour de France, quella che arrivava in cima all’Alpe d’Huez dopo una delle salite più famose del ciclismo. Pogacar ha raggiunto la testa della corsa che lo anticipava di tre minuti e mezzo, senza staccarsi dai pedali, e a 900 metri dal traguardo ha staccato in volata i forti scalatori Lenny Martinez e Richard Carapaz vincendo la tappa e battendo uno storico record di Marco Pantani che resisteva dal 1995. Ha salito i 21 tornanti della salita in 35 minuti e 27 secondi, quasi un minuto e mezzo in meno di Pantani. Rimangono due tappe alla fine del Tour de France 2026, e quella di sabato arriverà sempre sull’Alpe d’Huez: ma dopo la vittoria di venerdì è di fatto scontato che lo vincerà Pogacar: sarà il suo quinto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il video della grande rimonta di Tadej Poga?ar all’Alpe d’Huez

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Tadej Pogacar da record sull'Alpe d'Huez. È il più forte di sempre

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