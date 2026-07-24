Un ciclista ha stabilito un nuovo record di salita sull’Alpe d’Huez, migliorando il tempo detenuto da uno dei più noti scalatori italiani. La salita, lunga circa 13,7 chilometri, comprende 21 tornanti, ognuno con un nome associato a ciclisti storici. La pendenza media si attesta all’8%, con tratti che superano la doppia cifra. La performance è stata effettuata su un percorso impegnativo, caratterizzato da pendenze elevate e condizioni di sforzo intenso.

Ventuno tornanti, ognuno ribattezzato con almeno il nome di uno degli uomini capaci di domarlo nella storia. Tredici chilometri e settecento metri duri, impegnativi, esigenti, all’8% di pendenza media e con micidiali tratti in doppia cifra. Un dislivello di 1.115 metri per giungere a 1.835 metri sul livello del mare. Sono queste le caratteristiche dell’ Alpe d’Huez, una delle salite più iconiche, mitiche e rappresentative del Tour de France. Una montagna sulle Alpi dove è stata fatta la storia della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. La leggenda della Grande Boucle è legata a doppio filo con il colosso geolocalizzato nel... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar migliora il record di Marco Pantani dopo 31 anni: il tempo di scalata sull’Alpe d’Huez

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Tadej Pogacar is making a statement in Switzerland

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Quanto era realmente forte Pogacar nelle categorie giovanili? Ormai ne leggo di ogni, da vinceva sempre anche da giovane a Ce n'erano tanti di più forti. Io al tempo c'ero - come testimoniano i documenti qui sotto - e posso raccontare come stavano real x.com

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