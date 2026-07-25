Un uomo di nome Walter Hunt, originario di un villaggio di campagna, si trovò improvvisamente nel cuore di New York all'inizio del XIX secolo. La città era già un crocevia di culture diverse, con un ambiente complesso e vivace. La vicenda riguarda il suo spostamento da un contesto rurale a uno urbano, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o motivazioni. La narrazione si concentra sulla sua posizione geografica e sul contesto storico in cui si trovava.

Walter Hunt, mente acuta e uomo qualunque, si trovò catapultato da un piccolo villaggio di campagna nel centro di New York che già agli albori dell’Ottocento era una realtà caleidoscopica e multiculturale. Hunt porta con sé una filatrice di lino e una piccola valigia piena più di sogni che di vestiti. E con quella filatrice di lino mise a punto nel 1833 la prima macchina da cucire della storia. Poi avrà anche altre intuizioni come il clacson, la spilla da balia, la penna stilografica. Prima di ricadere nell’anonimato della storia. La riscoperta di questo genio dimenticato dell’Ottocento è valso a Eleonora Marangoni il premio Viareggio-Rèpaci per la categoria narrativa con L’imperdibile (Feltrinelli). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Viareggio.

© Quotidiano.net - Il Viareggio-Rèpaci al genio “imperdibile“ di Marangoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘L’imperdibile’, presentazione del romanzo di Elena Marangoni

Leggi anche: Stasera il gran finale del "Rèpaci". Si svela il vincitore della Narrativa

Temi più discussi: Premio Viareggio-Rèpaci, il 23 e 24 luglio il gran finale della 97esima edizione; Stasera il gran finale del Rèpaci. Si svela il vincitore della Narrativa; Francesca Mannocchi vince il premio Viareggio-Rèpaci per la poesia Crescere, la guerra; Premio Viareggio-Rèpaci, Belvedere gremito per l’esordio: applausi per la lectio magistralis di Massimo Marsili.

#19luglio 1985 Muore Leonida Rèpaci, scrittore, saggista, poeta, drammaturgo, pittore e antifascista italiano. Nel 1929, insieme a Carlo Salsa e Alberto Colantuoni, fondò il Premio Viareggio, del quale fu presidente fino alla morte. #storia x.com

Via agli eventi del premio letterario Viareggio-Rèpaci: il ‘Città di Viareggio’ a Massimo MarsiliStasera (24 liglio) la proclamazione dei vincitori delle sezioni narrativa, saggistica e poesia, insieme all'assegnazione dei premi speciali ... luccaindiretta.it

Premio Viareggio-Rèpaci, a Francesca Mannocchi il premio per la poesiaLa giornalista, inviata di guerra, si è aggiudicata il riconoscimento con Crescere, la guerra, un racconto che entra nei conflitti attraverso voci e testimonianze. A Massimo Marsili il Premio Viareg ... intoscana.it