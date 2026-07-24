Con l’assegnazione del premio per la Narrativa si conclude questa sera la novantasettesima edizione del “ Viareggio-Rèpaci “, che sul palco del Belvedere di Piazza Mazzini ha accolto pagine straordinarie delle letteratura contemporanea. Dopo la sezione Saggistica vinta da Pierluigi Battista con “Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana“ (La nave di Teseo), nelle serata di ieri, per l’apertura di questa edizione, è stato svelato anche il premio Poesia a Francesca Mannocchi con “Crescere, la guerra“ (Einaudi). La giuria presieduta da Paolo Mieli ha scelto un’opera che attraversa i conflitti del nostro tempo senza fermarsi alla cronaca, affidando alla poesia una delle sue funzioni più profonde: interrogare la coscienza di chi legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera il gran finale del "Rèpaci". Si svela il vincitore della Narrativa

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