‘L’imperdibile’ presentazione del romanzo di Elena Marangoni
Mercoledì 13 alle 17.30, presso la libreria il Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione del romanzo ‘L’imperdibile’ scritto da Elena Marangoni. L’evento vede come protagonista Eleonora Marangoni, che leggerà alcune parti del libro e converserà con il pubblico. La libreria ospita regolarmente incontri di questo tipo, dedicati a autori e alle loro pubblicazioni.
Mercoledì 13 (ore 17.30), presso la libreria il Libraccio di Ferrara, Eleonora Marangoni presenta ‘L’imperdibile’. Con la sua scrittura versatile e piena di luce, Eleonora Marangoni ci regala la storia di un genio dimenticato dell’Ottocento, e in parallelo ci racconta il suo viaggio lungo le.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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