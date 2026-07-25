’Il trono del gusto’ Cento protagonista su Rai 2

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11.15 su Rai 2, va in onda “Il trono del gusto”, uno spettacolo dedicato a Cento. La trasmissione proporrà immagini e approfondimenti su tradizioni locali e luoghi artistici della città emiliana, offrendo agli spettatori un’anteprima delle sue peculiarità. L’obiettivo è mostrare il patrimonio culturale e le eccellenze di Cento attraverso un format dedicato al cibo e alle tradizioni. La trasmissione rappresenta un’occasione per far conoscere la città a livello nazionale.

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Un’occasione unica per mostrare Cento, le sue tradizioni e i suoi luoghi artistici agli spettatori televisivi di tutta Italia. Oggi, alle 11.15, la città di Cento sarà protagonista della trasmissione televisiva " Il trono del gusto ", programma in onda tutti i sabati su Rai 2 che racconta, viaggiando attraverso tutta la penisola italiana, cultura e gastronomie del nostro paese, con un’attenzione particolare dedicata al fenomeno di crescente interesse dello street food, ormai un vero e proprio "culto" in numerose location turistiche. Così è stato anche nel caso centese. La troupe del programma, insieme con i conduttori Alfredo Orofino e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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