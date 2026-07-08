All’Hotel Diana Roma il gusto del Lazio torna protagonista | Le Faeta racconta i suoi grani antichi al Teatro del Gusto

C’è un Lazio fatto di piccoli produttori, mani che lavorano la terra da generazioni e storie che meritano di essere raccontate. È questo il cuore di “Teatro del Gusto – Aggiungi il Lazio a Tavola”, il format ideato da Hotel Diana Roma per portare nel cuore della Capitale le eccellenze agroalimentari regionali attraverso incontri, degustazioni e racconti diretti dei protagonisti. L’ultimo appuntamento, che si è tenuto il 7 luglio nella splendida cornice de L’Uliveto Roof Garden, ha avuto come protagonista Le Faeta, realtà agricola di Arpino, in provincia di Frosinone, che ha scelto di dedicare la propria attività alla riscoperta dei grani antichi e alla panificazione naturale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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