Rai a Isola del Liri la scuola diventa protagonista su Uno Mattina in Famiglia
Oggi a Isola del Liri sono iniziate le riprese di un nuovo segmento televisivo intitolato “La scuola dopo le lezioni”. Il servizio sarà trasmesso nelle prossime settimane all’interno della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” su Rai 1. La produzione ha scelto la città come location per questa iniziativa televisiva dedicata al tema scolastico. Le riprese si svolgono in diverse aree della località.
Sono partite oggi a Isola del Liri le riprese del nuovo spazio televisivo “La scuola dopo le lezioni”, che andrà in onda nelle prossime settimane all’interno della storica trasmissione Rai “Uno Mattina in Famiglia” su Rai 1.Il progetto è dedicato al mondo della scuola, ai percorsi formativi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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