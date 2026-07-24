La versione speciale di Marco Reus da 97 di valutazione complessiva e 99 di tiro è ora disponibile gratuitamente su EA FC 26. La carta fa parte della campagna FUTTIES, che ha aperto un nuovo gruppo di obiettivi dedicato ai “Preferiti FUTTIES”. Questa versione di Reus rappresenta l’ultimo rilascio della serie e ha suscitato grande interesse tra i giocatori.

La campagna FUTTIES entra nel vivo con uno dei rilasci più amati dall’intera community di EA SPORTS FC 26. EA Sports ha reso disponibile il nuovo gruppo di Obiettivi della campagna dedicato ai “Preferiti FUTTIES”, con protagonista Marco Reus e la sua impressionante versione speciale da 97 OVR. La vera notizia? La carta è completamente gratuita e ottenibile semplicemente giocando. Con 99 di Tiro, la doppia combinazione 5 Mosse Abilità 5 Piede Debole e la capacità di coprire ben 5 posizioni diverse, l’ex capitano del Borussia Dortmund si candida a diventare un pezzo pregiatissimo per qualsiasi attacco estivo. Di seguito l’analisi della carta, i requisiti degli obiettivi e i consigli utili per completare il “grind” nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Reus FUTTIES è GRATIS su EA FC 26: 97 OVR e 99 di Tiro per l’ultima carta della leggenda!

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