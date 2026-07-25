"Buon giorno Arezzo, buon giorno Italia". Per anni è stato il saluto con cui Roberto Bardelli apriva le sue giornate sui social. Una frase semplice, diventata quasi una firma, tanto da identificarsi con la persona che la pronunciava. La scomparsa di Roberto Bardelli, il Breda, morto a 54 anni dopo una lunga e inesorabile malattia, ha lasciato un vuoto profondo e ha trasformato Facebook in una piazza virtuale dove Arezzo si è ritrovata per salutarlo un’ultima volta. Le bacheche si sono riempite di fotografie, ricordi, aneddoti e messaggi di cordoglio. Un’ondata di affetto che racconta molto più del suo percorso politico o professionale e restituisce il profilo di un uomo capace di lasciare un segno in ambienti molto diversi tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sorriso che sfidava la malattia. Addio al Breda: dolore e ricordi tra politica, musica e Giostra

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