Il sorriso di Marco che vince tutto | la storia che ha commosso l’Italia tra dolore speranza e una rete di solidarietà senza confini
Un ragazzo di 14 anni ha vinto una gara di resistenza dopo aver affrontato un tumore. La sua famiglia ha raccontato che, nonostante le cure, ha mantenuto un sorriso. La vittoria è stata celebrata con una cerimonia in paese, con amici e vicini che hanno partecipato. La notizia ha fatto il giro dei social, raccogliendo commenti di solidarietà e supporto. Nessuna altra informazione su diagnosi o trattamento è stata resa pubblica.
Villafranca Padovana, 8 giugno 2026 – Una voce che attraversa lo schermo e arriva dritta al cuore. C’è una storia che non è solo cronaca, ma respiro collettivo. Una storia che non si limita a raccontare una famiglia, ma una comunità intera che ha scelto di esserci tutti i giorni, ogni istante. È la storia di Marco Bellotto, un ragazzo nato nel 2012 a Villafranca Padovana, e della sua famiglia che da anni affronta una delle sfide più dure che la vita possa presentare. A raccontarla, in una lunga e intensa intervista su Fast News Platform, è stato il padre Thomas Bellotto, con parole che alternano dolore, lucidità e una forza emotiva che attraversa ogni frase. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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