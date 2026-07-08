Il sindaco di Maltignano, Claudio Flamini, è morto dopo aver combattuto con forza contro una malattia. La notizia ha suscitato sconforto e commozione tra i cittadini. Flamini aveva 55 anni. La sua scomparsa è stata comunicata oggi. La sua malattia è stata affrontata con tenacia, mantenendo il sorriso fino all’ultimo. La comunità piange la perdita del primo cittadino.

Ascoli, 8 luglio 2026 – Ha provocato parecchio sconforto e tanta commozione la notizia giunta poco fa della prematura scomparsa del sindaco di Maltignano Claudio Flamini. Claudio a novembre avrebbe compiuto 57 anni e da qualche tempo lottava contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. La carriera politica di Claudio Flamini. Eletto primo cittadino nel giugno 2024, Flamini aveva alle spalle una lunga esperienza nell’amministrazione locale iniziata nel 2014 quando aveva ricoperto il ruolo di assessore comunale con il sindaco Armando Falcioni. Successivamente era stato consigliere comunale di maggioranza, incarico dal quale si era dimesso circa due anni prima delle elezioni amministrative del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al sindaco di Maltignano Claudio Flamini. “Ha combattuto con forza la malattia senza mai perdere il sorriso”

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