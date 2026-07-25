Nella finale dei Campionati Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong, Giulia Rizzi è stata sconfitta nella fase supplementare della gara individuale di spada femminile. La sfidante ha ottenuto la vittoria con un colpo decisivo, impedendo a Rizzi di conquistare l’oro. La schermitrice italiana ha ottenuto invece una medaglia d’argento, che si aggiunge alla sua collezione. La competizione si è conclusa con la vittoria della sua avversaria, che ha centrato il punto finale nel supplementare.

Un argento pregno di amarezza. Giulia Rizzi ha perso alla stoccata supplementare la finale valida per la gara individuale di spada femminile, segmento dei Campionati Mondiali 2026 di scherma, evento attualmente in fase di svolgimento sulla pedana di Hong Kong. Si tratta comunque del miglior risultato della carriera per la nativa di Udine, autrice di un ultimo atto estremamente particolare. L’atleta delle Fiamme ha prima disputato una semifinale in totale scioltezza, ritrovndosi a gestire senza alcun patema una Barbara Brych piuttosto scarica. Dopo le prime battute interlocutorie, l’italiana ha infatti cambiato passo sul parziale di 3-3,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il sogno di Giulia Rizzi sfuma al supplementare: Sera Song oro nella spada

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