Morte di Abderrahim Fakir la manifestazione a Bologna diventa un caso | Salvini accusa Lepore

Notizia in breve

Dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per la morte di un uomo, il centrodestra critica il sindaco. La manifestazione si è svolta a Bologna, con tensioni tra gruppi di manifestanti e polizia. La protesta è stata organizzata in ricordo della vittima, ma si sono verificati momenti di tensione e scontri. Il leader del partito di maggioranza ha puntato il dito contro l’amministrazione locale.