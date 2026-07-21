Morte di Abderrahim Fakir la manifestazione a Bologna diventa un caso | Salvini accusa Lepore

Da tgcom24.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per la morte di un uomo, il centrodestra critica il sindaco. La manifestazione si è svolta a Bologna, con tensioni tra gruppi di manifestanti e polizia. La protesta è stata organizzata in ricordo della vittima, ma si sono verificati momenti di tensione e scontri. Il leader del partito di maggioranza ha puntato il dito contro l’amministrazione locale.

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Dopo gli scontri a Bologna tra esponenti dei centri sociali e forze dell'ordine durante il corteo per la morte di Abderrahim Fakir, il centrodestra va all'attacco. Durissima la premier Giorgia Meloni che, in un post sui social, chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Quanto avvenuto in città, scrive la premier, è "inaccettabile". Matteo Salvini mette sotto accusa il sindaco di Bologna: "Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l'odio verso chi indossa una divisa. Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno alla polizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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