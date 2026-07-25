‘Il Signore degli anelli’ | il Comic-Con di San Diego svela il trailer e i personaggi della nuova stagione ‘Gli anelli del potere’
Dal Comic-Con di San Diego arrivano tante novità. Dopo Ezebener, dopo Resident evil, dopo Blade Runner 2099, arrivano notizie dalla Terra di Mezzo!. Svelato il teaser trailer della serie Gli anelli del potere e anche i personaggi del progetto artistico. Il mondo de Il Signore degli Anelli continuerà ad incantare, su Prime Video. Il Signore degli Anelli a San Diego. Ieri, nell’iconica Hall H del Comic-Con di San Diego, oltre 6.500 fan sono stati trasportati nella Terra di Mezzo durante la presentazione di Prime Video dedicata all’attesissima terza stagione dell’epica serie fantasy Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Gli showrunner J. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere al San Diego Comicon
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