Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 debutterà l’11 novembre su Prime Video. Svelata una prima immagine di Sauron con la corona: ecco tutte le novità. Il futuro della Terra di Mezzo ha ora un appuntamento preciso sul calendario dei fan, grazie alle ultime novità riguardanti Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3. Durante l’importante evento Amazon Upfront, la piattaforma ha rotto gli indugi svelando quando gli spettatori potranno finalmente immergersi nei nuovi episodi dell’epopea fantasy. La serie proseguirà il racconto della Seconda Era, focalizzandosi sul consolidamento del potere dell’Oscuro Signore e sulle tragiche conseguenze della forgiatura degli artefatti magici che danno il nome allo show.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, annunciata la data di debutto su Prime Video

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