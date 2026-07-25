Il sesto senso? Esiste e riguarda la salute mentale

Capita di sentire il cuore accelerare senza un motivo reale. O un peso allo stomaco prima ancora di riconoscere l'ansia che lo ha provocato. Il corpo comunica spesso prima della mente e lo fa attraverso un canale che è difficile attribuire a uno dei cinque sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Non a caso, da tempo molti neuroscienziati aggiungono a questa lista l'equilibrio e la propriocezione, ovvero la capacità di sapere dove si trova ogni parte del corpo anche a occhi chiusi. Esiste però un altro senso, meno noto, che lavora ventiquattro ore su ventiquattro senza mai fermarsi e, a differenza degli altri, non raccoglie informazioni dal mondo esterno, ma dall'interno del corpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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