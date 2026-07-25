Il sesto senso? Esiste e riguarda la salute mentale
Un episodio di sensazioni inspiegabili come cuore accelerato e peso allo stomaco si verifica spesso prima che si riconosca un’ansia. Il corpo invia segnali che sembrano uscire dai cinque sensi tradizionali, ma rappresentano un canale diverso. Questi segnali corporei si manifestano senza una causa visibile o immediata, lasciando spesso senza spiegazioni chi li percepisce.
Capita di sentire il cuore accelerare senza un motivo reale. O un peso allo stomaco prima ancora di riconoscere l'ansia che lo ha provocato. Il corpo comunica spesso prima della mente e lo fa attraverso un canale che è difficile attribuire a uno dei cinque sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Non a caso, da tempo molti neuroscienziati aggiungono a questa lista l'equilibrio e la propriocezione, ovvero la capacità di sapere dove si trova ogni parte del corpo anche a occhi chiusi. Esiste però un altro senso, meno noto, che lavora ventiquattro ore su ventiquattro senza mai fermarsi e, a differenza degli altri, non raccoglie informazioni dal mondo esterno, ma dall'interno del corpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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