A Salcito sono stati attivati nuovi servizi gratuiti dedicati al benessere e alla salute mentale. I cittadini possono prenotare un colloquio con uno psicologo tramite il sito comunale. Lo sportello di ascolto sarà gestito da un professionista incaricato dal Comune. Le prenotazioni sono aperte online, e il servizio mira a fornire supporto psicologico gratuito alla popolazione. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli degli orari o sui professionisti coinvolti.

? Punti chiave? In Breve Nuovi servizi di supporto psicologico e laboratori creativi in arrivo a Salcito dal 12 giugno. Il Comune di Salcito attiverà a partire dal 12 giugno 2026 nuovi servizi gratuiti dedicati al benessere sociale e alla salute mentale, con l’apertura dello sportello psicologico denominato So Starti Accanto e l’inizio dei Laboratori Espressivi. L’iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nasce dalla collaborazione tra l’Aps Formiamoci e il Moige, con il sostegno diretto dell’amministrazione locale. Gli appuntamenti avranno luogo presso l’ex edificio scolastico del Comune, uno spazio che diventerà il fulcro di queste nuove attività di prossimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salcito: nuovi servizi gratuiti per il benessere e la salute mentale

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