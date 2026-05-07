La salute mentale oggi | un’urgenza silenziosa che riguarda tutti

In un’epoca di ritmi frenetici e costanti stimoli digitali, la salute mentale si presenta come una questione sempre più centrale. Le persone affrontano quotidianamente pressioni legate a lavoro, socialità e relazioni, spesso senza rendersi conto di quanto queste influenzino il proprio benessere emotivo. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di disagio psichico, portando all’attenzione generale un problema che coinvolge tutte le età e fasce sociali.

Viviamo in un’epoca in cui tutto corre veloce. Le giornate si riempiono di impegni, notifiche, aspettative. Siamo costantemente connessi, ma sempre più spesso profondamente disconnessi da noi stessi. In questo scenario, parlare di salute mentale non è più un lusso, né un tema riservato agli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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