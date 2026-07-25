Otto gol, alcuni decisivi, altri memorabili come quello realizzato a 60 metri di distanza contro il Faenza, non sono bastati ad Alessandro Prezzabile (foto) per restare a Ferrara. La sua conferma non è mai nemmeno stata ipotizzata, ma il centrocampista ha aspettato l’inizio della preparazione della Spal per salutare i tifosi biancazzurri. "Mi sembra doveroso porgervi i saluti dopo l’accoglienza che mi avete riservato e il calore che mi avete fatto sentire tutto l’anno – recita il post di Prezzabile –. Potrei scrivere tante cose, ma mi limito a salutarvi e farvi un grosso in bocca al lupo per il futuro, sperando di vedervi tornare nel professionismo, perché lo meritate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il saluto sui social del centrocampista, che non rimarrà a Ferrara. Prezzabile: "Ciao Spal, tiferò per te»

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