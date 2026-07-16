Il sindaco vannacciano che ha aggredito Ivan Grieco nel 2015 faceva il saluto romano sui social

Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, ha aggredito Ivan Grieco nel 2015 dopo un comizio. La stessa persona ha pubblicato sui social un saluto romano. L'aggressione avvenne per allontanare Grieco da Roberto Vannacci.

Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano (Ancona), è l'uomo che ha aggredito il content creator Ivan Grieco per allontanarlo da Roberto Vannacci, dopo un comizio. Nel 2015, Paolorossi postava foto in cui faceva il saluto romano e diceva che il 25 aprile era "giornata di lutto nazionale". Da sindaco, ha intitolato un'area verde a Sergio Ramelli e lo scorso anno è stato contestato per come ha gestito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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