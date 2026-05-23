Ciao Ciao Stasi Ciao Ciao Sempio ma che dici?! | rissa a Quarto Grado
Nella puntata di Quarto Grado del 22 maggio 2026, il confronto tra la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Carmelo Abbate sul caso Garlasco è degenerato in uno scambio al vetriolo. Bruzzone ha difeso con fermezza la condanna definitiva di Alberto Stasi, annunciando una nuova consulenza gratuita sui suoi movimenti e dichiarazioni: "Nell’informativa dei carabinieri non c’è nessun elemento in grado di mettere in discussione la sentenza. Stasi resta il colpevole". Ha liquidato le nuove tracce come insufficienti a scagionarlo. Abbate, sostenitore dell’indagine bis su Andrea Sempio, ha ribattuto con durezza: "Stasi è una vittima di un errore giudiziario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
CASO CHIARA POGGI – STASI FUORI DAL DELITTO, MA NON È COME PENSATE..
Sullo stesso argomento
’Dalida, ciao amore ciao’ in scena domani sera al VictorIn occasione della Giornata internazionale della Donna, la rassegna Teatro Fuoricittà propone lo spettacolo “Dalida, ciao amore ciao”.
Arezzo, i cassonetti fanno “ciao ciao”: trasloco lampo dopo la rivolta del bidone furiosoArezzo – Oh, pareva d’esse finiti in una puntata de “Chi l’ha visto?”, ma invece no: i cassonetti della discordia son durati meno d’una schiacciata...
Il giudice ha sentenziato che la mancanza di prove, si è colpevoli. Da aver paura. Si vede che Stasi non canta bella ciao. Garlasco, Alberto Stasi fu assolto due volte, poi arrivò la Cassazione. Chi è il magistrato che lo ha condannato a 16 anni x.com
(Lettera di Alberto Stasi a suo padre) Ciao papa’, non so bene come iniziare questa lettera perché, tu lo sai, faccio sempre molta fatica ad esprimere quello che provo, ma oggi più che mai sento la tua mancanza; oggi che sarebbe il giorno del tuo compleanno facebook
AAS - Logistics & Transport | per Antistasi reddit