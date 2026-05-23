Nella puntata di Quarto Grado del 22 maggio 2026, il confronto tra la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Carmelo Abbate sul caso Garlasco è degenerato in uno scambio al vetriolo. Bruzzone ha difeso con fermezza la condanna definitiva di Alberto Stasi, annunciando una nuova consulenza gratuita sui suoi movimenti e dichiarazioni: "Nell’informativa dei carabinieri non c’è nessun elemento in grado di mettere in discussione la sentenza. Stasi resta il colpevole". Ha liquidato le nuove tracce come insufficienti a scagionarlo. Abbate, sostenitore dell’indagine bis su Andrea Sempio, ha ribattuto con durezza: "Stasi è una vittima di un errore giudiziario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Ciao Ciao Stasi", "Ciao Ciao Sempio, ma che dici?!": rissa a Quarto Grado

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CASO CHIARA POGGI – STASI FUORI DAL DELITTO, MA NON È COME PENSATE..

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Il giudice ha sentenziato che la mancanza di prove, si è colpevoli. Da aver paura. Si vede che Stasi non canta bella ciao. Garlasco, Alberto Stasi fu assolto due volte, poi arrivò la Cassazione. Chi è il magistrato che lo ha condannato a 16 anni x.com

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