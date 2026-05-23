Ciao Ciao Stasi Ciao Ciao Sempio ma che dici?! | rissa a Quarto Grado

Da liberoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella puntata di Quarto Grado del 22 maggio 2026, il confronto tra la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Carmelo Abbate sul caso Garlasco è degenerato in uno scambio al vetriolo. Bruzzone ha difeso con fermezza la condanna definitiva di Alberto Stasi, annunciando una nuova consulenza gratuita sui suoi movimenti e dichiarazioni: "Nell’informativa dei carabinieri non c’è nessun elemento in grado di mettere in discussione la sentenza. Stasi resta il colpevole". Ha liquidato le nuove tracce come insufficienti a scagionarlo. Abbate, sostenitore dell’indagine bis su Andrea Sempio, ha ribattuto con durezza: "Stasi è una vittima di un errore giudiziario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ciao ciao stasi ciao ciao sempio ma che dici rissa a quarto grado
© Liberoquotidiano.it - "Ciao Ciao Stasi", "Ciao Ciao Sempio, ma che dici?!": rissa a Quarto Grado
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CASO CHIARA POGGI – STASI FUORI DAL DELITTO, MA NON È COME PENSATE..

Video CASO CHIARA POGGI – STASI FUORI DAL DELITTO, MA NON È COME PENSATE..

Sullo stesso argomento

’Dalida, ciao amore ciao’ in scena domani sera al VictorIn occasione della Giornata internazionale della Donna, la rassegna Teatro Fuoricittà propone lo spettacolo “Dalida, ciao amore ciao”.

Arezzo, i cassonetti fanno “ciao ciao”: trasloco lampo dopo la rivolta del bidone furiosoArezzo – Oh, pareva d’esse finiti in una puntata de “Chi l’ha visto?”, ma invece no: i cassonetti della discordia son durati meno d’una schiacciata...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web