il rilancio con porfido e posti auto

È in fase di progettazione un intervento per riqualificare il centro storico, che prevede la realizzazione di una piazzetta in porfido e dodici posti auto. L’obiettivo è migliorare l’aspetto urbano e facilitare l’accesso ai negozi, sostenendo il commercio locale. La proposta mira a coniugare decoro e funzionalità, senza ancora essere stata approvata ufficialmente.

Una piazzetta in porfido e dodici parcheggi per rilanciare il centro storico: c’è allo studio un nuovo volto per il cuore del paese, capace di coniugare il decoro urbano con le esigenze economiche del commercio di vicinato. È quanto prevede il documento di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del nodo viario tra via Monsignor Trabattoni e via Martiri della Libertà. L’intervento punta a risolvere alcune criticità storiche della zona, a oggi dominata dall’asfalto e penalizzata dalla carenza di parcheggi per chi frequenta i negozi e i servizi del centro. La novità principale sarà la nascita di una vera e propria piazzetta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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