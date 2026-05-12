Pontedecimo | via Anfossi riapre con 253 nuovi posti per auto e moto

Dopo due anni di interruzioni, la via Anfossi a Pontedecimo è stata riaperta, offrendo 253 nuovi posti auto e moto. La riapertura si è resa possibile grazie alla risoluzione della controversia legale tra il costruttore principale e il subappaltatore, che aveva causato lo stallo dei lavori. La disputa legale aveva fermato l’avanzamento dei lavori, impedendo la conclusione dell’intervento.

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