Il Centro città e il suo rapporto con la sosta | tra posti auto che vanno e altri che vengono

Nell’ultimo mese, il Comune di Ancona ha adottato nuove misure sulla gestione della sosta nel centro città, in collaborazione con la polizia locale. Le modifiche riguardano diverse aree, con l’obiettivo di facilitare la sosta per i residenti, migliorare la circolazione e garantire un turnover più rapido dei posti auto. Questi interventi hanno portato a variazioni nella disponibilità di posti e nel funzionamento delle zone di sosta.

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