Il Centro città e il suo rapporto con la sosta | tra posti auto che vanno e altri che vengono
Nell’ultimo mese, il Comune di Ancona ha adottato nuove misure sulla gestione della sosta nel centro città, in collaborazione con la polizia locale. Le modifiche riguardano diverse aree, con l’obiettivo di facilitare la sosta per i residenti, migliorare la circolazione e garantire un turnover più rapido dei posti auto. Questi interventi hanno portato a variazioni nella disponibilità di posti e nel funzionamento delle zone di sosta.
ANCONA – Nell’ultimo mese il Comune di Ancona, in accordo con il comando della polizia locale, ha deciso di intervenire sulla sosta in centro, con l’intenzione di favorire in alcuni casi la sosta dei residenti, in altri la sosta veloce, in altri ancora la viabilità. Il tutto ricavando alcuni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook
Notizie correlate
Nuova area di sosta in via Cellini, altri 40 posti gratuiti: “Un aiuto anche per il centro”Pistoia, 19 marzo 2026 – È stata inaugurata ieri mattina una nuova area di sosta gratuita in via Cellini, a pochi metri dal parcheggio scambiatore.
“Ogni volta che io e Ronaldo ci incrociamo in Portogallo, è sempre una buona scusa per incontrarci di nuovo, ridere e rivivere i momenti che abbiamo condiviso” Nani descrive dettagliatamente il suo rapporto con il suo ex club e compagno di nazionaleNani e Cristiano Ronaldo hanno condiviso il campo 131 volte da professionisti nel corso delle rispettive carriere, condividendo alcuni dei...
Argomenti più discussi: Adriano Olivetti e la bellezza, un volano per l’attrattività di tutto il centro storico; Adunata Alpini, come cambia il servizio AMT; Confesercenti Parma: rigeneriamo spazi sfitti per far rivivere il centro; Il decoro, la mobilità e la sicurezza. Tutte le proposte per il centro città.
Sinibaldi e Tosti: Rieti in Fiore, il centro storico vivo che fa crescere tutta la città x.com
Angela Raffa. . A Messina per la quarta circoscrizione, il centro città, vi invito a conoscere e seguire Santino Cannavò Presidente. Non parliamo delle migliaia di candidati a comune e quartieri. I candidati alla presidenza del quartiere del centro (dal viale Giostr facebook
Alcuni bei giorni a Novigrad con sole, centro storico e mare reddit
Oggi a Brescia c’è «Blu in bici»: le biciclette invadono il centro cittàLa manifestazione è pensata per promuovere l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani: tante le iniziative ... giornaledibrescia.it