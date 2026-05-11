Il Centro città e il suo rapporto con la sosta | tra posti auto che vanno e altri che vengono

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo mese, il Comune di Ancona ha adottato nuove misure sulla gestione della sosta nel centro città, in collaborazione con la polizia locale. Le modifiche riguardano diverse aree, con l’obiettivo di facilitare la sosta per i residenti, migliorare la circolazione e garantire un turnover più rapido dei posti auto. Questi interventi hanno portato a variazioni nella disponibilità di posti e nel funzionamento delle zone di sosta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Nell’ultimo mese il Comune di Ancona, in accordo con il comando della polizia locale, ha deciso di intervenire sulla sosta in centro, con l’intenzione di favorire in alcuni casi la sosta dei residenti, in altri la sosta veloce, in altri ancora la viabilità. Il tutto ricavando alcuni.🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Video ? Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Notizie correlate

Nuova area di sosta in via Cellini, altri 40 posti gratuiti: “Un aiuto anche per il centro”Pistoia, 19 marzo 2026 – È stata inaugurata ieri mattina una nuova area di sosta gratuita in via Cellini, a pochi metri dal parcheggio scambiatore.

“Ogni volta che io e Ronaldo ci incrociamo in Portogallo, è sempre una buona scusa per incontrarci di nuovo, ridere e rivivere i momenti che abbiamo condiviso” Nani descrive dettagliatamente il suo rapporto con il suo ex club e compagno di nazionaleNani e Cristiano Ronaldo hanno condiviso il campo 131 volte da professionisti nel corso delle rispettive carriere, condividendo alcuni dei...

Argomenti più discussi: Adriano Olivetti e la bellezza, un volano per l’attrattività di tutto il centro storico; Adunata Alpini, come cambia il servizio AMT; Confesercenti Parma: rigeneriamo spazi sfitti per far rivivere il centro; Il decoro, la mobilità e la sicurezza. Tutte le proposte per il centro città.

Oggi a Brescia c’è «Blu in bici»: le biciclette invadono il centro cittàLa manifestazione è pensata per promuovere l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani: tante le iniziative ... giornaledibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web