il rifugio marchetti verso la riapertura

Notizia in breve

Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno stabilito che un cittadino ha diritto a ricevere 300mila euro come credito sull’immobile del rifugio Marchetti, situato al lago Santo. La decisione è arrivata dopo un contenzioso durato oltre dieci anni con i proprietari del terreno, gli Usi Civici di Barga, che sono stati condannati a pagare. La sentenza riguarda il riconoscimento del diritto di credito sull’immobile.