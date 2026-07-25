Il rifugio Marchetti verso la riapertura
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno stabilito che un cittadino ha diritto a ricevere 300mila euro come credito sull’immobile del rifugio Marchetti, situato al lago Santo. La decisione è arrivata dopo un contenzioso durato oltre dieci anni con i proprietari del terreno, gli Usi Civici di Barga, che sono stati condannati a pagare. La sentenza riguarda il riconoscimento del diritto di credito sull’immobile.
Dopo un contenzioso ultradecennale sulle sorti dello storico rifugio Marchetti al lago Santo, Tribunale e Corte Appello hanno riconosciuto a Giorgio Ballestri 300mila euro come ‘diritto di credito sull’immobile’, condannando al pagamento gli Usi Civici di Barga proprietari del terreno. L’immobile dal 2015 è di proprietà degli Usi Civici (Ausbuc) dei cittadini di Barga (Lucca) nell’ambito del patrimonio gestito dall’Amministrazione Separata, nell’ambito di un contenzioso con Giorgio Ballestri ‘legalmente titolare dei diritti di credito sul costruito’ (di fatto il valore del costruito) che fino ad allora lo aveva reso importante punto turistico per il lago Santo e dintorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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