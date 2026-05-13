Tutto pronto per la riapertura del Rifugio Sat Tosa-Pedrotti

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione del Rifugio Sat Tosa-Pedrotti, situato sulla Bocca di Brenta a 2.000 metri di altezza. Dopo i recenti interventi, il rifugio sarà aperto al pubblico in vista della riapertura ufficiale. La struttura, nota tra gli appassionati di montagna, riprende così la propria attività dopo un periodo di lavori di miglioramento. La data di riapertura sarà comunicata nelle prossime settimane.

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