Tutto pronto per la riapertura del Rifugio Sat Tosa-Pedrotti

Da trentotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione del Rifugio Sat Tosa-Pedrotti, situato sulla Bocca di Brenta a 2.000 metri di altezza. Dopo i recenti interventi, il rifugio sarà aperto al pubblico in vista della riapertura ufficiale. La struttura, nota tra gli appassionati di montagna, riprende così la propria attività dopo un periodo di lavori di miglioramento. La data di riapertura sarà comunicata nelle prossime settimane.

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Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione del rifugio Sat Tosa-Pedrotti, la storica struttura situata sulla Bocca di Brenta a 2.491 metri di quota. L’attività riaprirà il prossimo 20 giugno 2026, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione estiva dei rifugi Sat.La.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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