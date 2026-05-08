Monumento al Marinaio verso la riapertura | Ripristinato il portale originale
Gli scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni riapriranno domani, dopo un periodo di chiusura, mentre il Monumento al Marinaio d’Italia si sta preparando a riaprire al pubblico, con poche ore di attesa prima della ripresa delle visite. È stato ripristinato il portale originale del monumento, che sarà visibile nuovamente ai visitatori. Entrambe le aperture sono state annunciate ufficialmente nelle ultime ore.
BRINDISI – Gli scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni riapriranno da domani, mentre per il Monumento al Marinaio d’Italia manca ormai pochissimo alla ripartenza delle visite. È quanto emerso nel corso della commissione consiliare al ramo, presieduta da Tiziana Martucci, che si è svolta.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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