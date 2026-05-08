Monumento al Marinaio verso la riapertura | Ripristinato il portale originale

Gli scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni riapriranno domani, dopo un periodo di chiusura, mentre il Monumento al Marinaio d’Italia si sta preparando a riaprire al pubblico, con poche ore di attesa prima della ripresa delle visite. È stato ripristinato il portale originale del monumento, che sarà visibile nuovamente ai visitatori. Entrambe le aperture sono state annunciate ufficialmente nelle ultime ore.

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BRINDISI – Gli scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni riapriranno da domani, mentre per il Monumento al Marinaio d’Italia manca ormai pochissimo alla ripartenza delle visite. È quanto emerso nel corso della commissione consiliare al ramo, presieduta da Tiziana Martucci, che si è svolta.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Monumento al Marinaio: 15mila euro per la riapertura entroIl Monumento al Marinaio a Brindisi sta per tornare alla vita pubblica dopo un anno di chiusura forzata. Monumento al Marinaio, tecnici ancorati alle funi per monitorare facciate esterne. Presto riaperturaBRINDISI - Sopralluogo questa mattina della quarta e della sesta commissione consiliare del Comune di Brindisi al Monumento al Marinaio, chiuso da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il monumento al marinaio riaprirà a metà maggio, San Pietro degli Schiavoni a breve la fruizione; La statua del Marinaio. Ora è a Porto Corsini; Brindisi, siti archeologici chiusi: il Monumento al Marinaio resta; Arrivano i turisti ma i siti culturali sono chiusi: Monumento al Marinaio ancora sbarrato. Monumento al Marinaio di Taranto compie 50 anni, cerimonia il 13Il Monumento al Marinaio di Taranto compie 50 anni e venerdì 13 dicembre l'anniversario sarà celebrato con una solenne cerimonia (alla presenza di Istituzioni civili, militari, religiose e dell'intera ... ansa.it Dopo un anno di attesa, partiti i lavori di messa in sicurezza del Monumento al marinaioA un anno esatto dalla chiusura del Monumento al marinaio d’Italia, partiranno i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza del bene in vista della prossima riapertura al pubblico. L’inizio ... quotidianodipuglia.it Decima edizione a Brindisi dell'iniziativa adotta un monumento - facebook.com facebook Celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione presso il monumento ai Caduti nel piazzale antistante il Calabria Club. Grazie a tutti i rappresentanti delle Associazioni d'arma di Melbourne per l'incessante impegno. x.com