Un reboot di X-Files diretto da Ryan Coogler potrebbe arrivare, secondo alcune indiscrezioni. La serie, amatissima dagli anni ’90, si prepara a tornare in scena, nonostante il proliferare di remake, reboot e sequel. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, considerando il ruolo iconico di X-Files nella cultura pop. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla produzione o sulla data di uscita.

Anche nell'epoca dei remake, dei reboot e dei sequel a oltranza, ci sono serie TV che sembrano troppo sacre per essere toccate. Chiedetelo a chi è cresciuto negli anni '90: X-Files è sempre stata in cima alla lista. Dopotutto, come si può anche solo pensare di fare meglio di Gillian Anderson e David Duchovny alle prese con mostri, alieni e cospirazioni governative episodio dopo episodio? A Hollywood, però, qualcuno ha trovato una risposta sorprendentemente convincente: affidare il reboot a Ryan Coogler. Reduce dal successo di Sinners e indicato da Vulture come il secondo regista più influente del momento (dietro soltanto a Christopher Nolan ), Coogler è probabilmente uno dei pochi nomi capaci di convincere anche gli appassionati più scettici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il reboot di X-Files diretto da Ryan Coogler ha tutte le carte in regola per essere una bomba

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10 Things We Can Expect From Ryan Cooglers X-Files Reboot - Explored

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