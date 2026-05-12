Recentemente sono stati annunciati alcuni dei nomi che parteciperanno al reboot di X-Files, progetto ideato da Ryan Coogler. Tra le guest star ci sarà anche un premio Oscar, confermando l’attenzione verso questa nuova versione della serie. Lo sviluppo del progetto, che vede come protagonisti sceneggiatore e regista del film I Peccatori, sta proseguendo con l’aggiunta di interpreti di rilievo.

Lo sviluppo del progetto ideato dallo sceneggiatore e regista del film I Peccatori sta proseguendo e, nelle ultime ore, sono stati svelati dei nomi prestigiosi che faranno parte degli interpreti. Il reboot di X-Files che è in fase di sviluppo per Hulu potrà contare su delle guest star davvero speciali che comprendono l'attrice premio Oscar Amy Madigan. La produzione ha annunciato alcuni nuovi nomi che saranno coinvolti nel progetto ideato da Ryan Coogler per riportare sugli schermi la serie dedicata alle indagini su casi sovrannaturali ed eventi inspiegabili. Le guest star del reboot I due protagonisti della potenziale nuova serie saranno Himesh Patel e Danielle Deadwyler nella parte di due agenti dell'FBI molto diversi tra loro.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Files: un premio Oscar tra le guest star del reboot ideato da Ryan Coogler

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