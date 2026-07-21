Un nuovo film della saga X-Files potrebbe arrivare al cinema. Il regista Ryan Coogler, dopo il successo di Sinners, ha girato un pilot in 65mm che potrebbe essere il primo passo di un reboot. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma fonti vicine alla produzione indicano che il progetto sta avanzando. La sceneggiatura e i dettagli sulla distribuzione non sono stati ancora resi pubblici.

Dopo il grande successo di Sinners, il regista Ryan Coogler potrebbe portare la celebre saga sci-fi sul grande schermo prima del previsto. Ecco cosa sappiamo sul pilot girato in 65mm. Ryan Coogler sta vivendo uno dei momenti più entusiasmanti della sua carriera. Tra la preparazione di Black Panther 3 e l’attenzione della critica per il suo ultimo lavoro Sinners, l’attenzione su quale sarà il suo prossimo progetto è ai massimi livelli. Tuttavia, l’accordo che potrebbe riportarlo al cinema prima del previsto non riguarda un franchise Marvel, bensì un ritorno inaspettato: il reboot di X-Files. Secondo quanto emerso da un recente report diffuso... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X-Files: Il nuovo reboot di Ryan Coogler potrebbe arrivare al cinema?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The X-Files Reboot Is Moving Forward at Hulu | Ryan Coogler and Danielle Deadwyler

Notizie e thread social correlati

X-Files: un premio Oscar tra le guest star del reboot ideato da Ryan CooglerRecentemente sono stati annunciati alcuni dei nomi che parteciperanno al reboot di X-Files, progetto ideato da Ryan Coogler.

X-Files: Amy Madigan, Steve Buscemi e Ben Foster guidano il nuovo cast del rebootIl reboot di The X-Files prodotto da Hulu ha annunciato nuovi attori nel cast, tra cui Amy Madigan, Steve Buscemi e Ben Foster.

Si parla di: X-Files Voglio crederci: il film debutta in Streaming in una nuova versione.

X-Files, il reboot di Ryan Coogler ingaggia Himesh Patel per la puntata pilotaIl reboot di X-Files firmato da Ryan Coogler comincia finalmente a prendere forma, e adesso arrivano dettagli che raccontano qualcosa di concreto su uno dei pro ... tecnoandroid.it

Disney approva il pilot del reboot di X-FIles di Ryan CooglerIl reboot di X-Files è sempre più vicino. Il nuovo corso della serie creata nel 1993 da Chris Carter trova infatti la sua casa in Hulu, e il regista e sceneggiatore Ryan Coogler (Sinners, Black ... fantascienza.com