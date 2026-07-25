Renato Sanches è tornato in EA FC 26 come card FUTTIES da 96 di overall. La sua presenza nel gioco permette di sbloccare questa versione speciale, che si distingue per le sue caratteristiche fisiche e la reattività. La carta è disponibile per i giocatori che desiderano integrare Sanches nel loro team, grazie alle sue abilità specifiche e alle statistiche elevate. L’operazione di sblocco avviene tramite le modalità di gioco previste da EA Sports.

Se c’è un giocatore che in ogni edizione di Ultimate Team trasforma il centrocampo grazie alla sua presenza fisica e alla sua reattività, quello è Renato Sanches. EA Sports ha appena rilasciato la Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata al portoghese per l’evento FUTTIES, regalandogli una carta spaventosa da 96 OVR. Caratterizzato da statistiche tutte superiori a 90, la combinazione regale 5 Mosse Abilità 5 Piede Debole e ben 5 ruoli copribili (da CDC fino a ED ed ES), Renato Sanches si candida a essere il box-to-box definitivo per questo finale di stagione. Di seguito analizziamo la scheda tecnica, i requisiti delle 4 sfide e la nostra valutazione sulla convenienza della SBC. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Il re dei centrocampisti è tornato: come sbloccare Renato Sanches FUTTIES (96 OVR) su EA FC 26

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il terzino definitivo è qui: come sbloccare Ferland Mendy FUTTIES (97 OVR) su EA FC 26EA Sports ha rilasciato una Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Ferland Mendy in EA FC 26.

È la carta più buggata dell’estate? Come sbloccare Phil Foden FUTTIES (97 OVR) su EA FC 26Durante la campagna FUTTIES di EA FC 26, è stata rilasciata una versione speciale di Phil Foden con un punteggio di 97 di overall.

Ex Roma, Renato Sanches torna a casa: ufficiale il ritorno al BenficaRenato Sanches torna a casa. L`ex centrocampista della Roma è nuovamente un giocatore del Benfica a otto anni dall`addio. L``enfant prodige` del calcio portoghese. calciomercato.com

La triste fine di Renato Sanches: a 28 anni il PSG vuole quasi regalarlo. Perché non ha mercatoRenato Sanches era uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo, adesso a 28 anni non lo vuole praticamente nessuno ... fanpage.it